В Україні продають рідкісного "домашнього" котика майже за 250 тисяч (фото)

У дикій природі ці тварини мешкають у саванах, пустелях та передгір’ях

В Україні продають дику кішку породи каракал за кілька тисяч доларів. Вихованці цієї породи є одними з найдорожчих у світі, а одомашнених особин на сьогоднішній день налічується не так вже й багато.

Відповідне оголошення розміщено на популярному українському сайті купівлі-продажу. Автор зазначив, що кошеняті всього два місяці.

Вказана вартість в оголошенні становить 5400 євро. У переказі на гривні це становить понад 235 тисяч.

Фото: OLX

Що відомо про породу каракал

Довгий час каракала відносили до роду Рись через зовнішню схожість. Близькими родичами Каракал є золотий Каракал і сервал. Мешкає в саванах, пустелях та передгір’ях Африки, Аравійського півострова, Малої та Середньої Азії.

Каракали нічні тварини-одиначки. Довжина тіла досягає 65-82 см, хвоста — 25-30 см. Важить близько 11-19 кг.

Місцева назва "каракал" походить від тур. kara kulak – "чорне вухо", оскільки задня сторона вух у цих кішок чорна.

Каракал. Фото: Вікіпедія

Каракал мешкає в саванах, пустелях і передгір’ях Африки (за винятком Сахари й екваторіальних джунглів), в пустелях Аравійського півострова, Малої та Середньої Азії. Узбекистану. Досить рідко зустрічається в Індії.

У мережі уточнюють, що утримувати таку породу будинку дуже непросто. Їй потрібна велика кількість простору. Тобто це має бути не квартира. Годувати цю тварину не можна "людською" їжею, у неї має бути свій раціон. При цьому характер вихованця дуже своєрідний. Тому не радять заводити їх у сім’ї, де є діти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продають цуценя рідкісної породи за 130 тисяч гривень.