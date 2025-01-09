В Украине продают редкого "домашнего" котика почти за 250 тысяч (фото)

В дикой природе эти животные обитают в саваннах, пустынях и предгорьях

В Украине продают дикую кошку породы каракал за несколько тысяч долларов. Питомцы этой породы являются одними из самых дорогих в мире, а одомашненных особей на сегодняшний день насчитывается не так уж и много.

Соответствующее объявление было размещено на популярном украинском сайте купли-продажи. Автор указал, что котенку всего два месяца.

Указанная стоимость в объявлении составляет 5 400 евро. В переводе на гривны это составляет более 235 тысяч.

Фото: OLX

Что известно о породе каракал

Долгое время каракала относили к роду Рысь из-за внешнего сходства. Близкими родственниками каракала являются золотой каракал и сервал. Обитает в саваннах, пустынях и предгорьях Африки, Аравийского полуострова, Малой и Средней Азии.

Каракалы ночные животные-одиночки. Длина тела достигает 65-82 см, хвоста — 25-30 см. Весит около 11—19 кг.

Местное название "каракал" происходит от тур. kara kulak – "черное ухо", поскольку задняя сторона ушей у этих кошек черная.

Каракал. Фото: Википедия

Каракал обитает в саваннах, пустынях и предгорьях Африки (за исключением Сахары и экваториальных джунглей), в пустынях Аравийского полуострова, Малой и Средней Азии. Встречается в пустынях южного Туркменистана, на побережье Каспийского моря доходит до полуострова Мангишлак, на востоке иногда возникает в Бухарской области Узбекистана. Довольно редко встречается в Индии.

В сети уточняют, что содержать такую породу дома очень непросто. Ей необходимо большое количество пространства. То есть, это должна быть не квартира. Кормить это животное нельзя "человеческой" едой, у нее должен быть свой рацион. При этом, характер питомца весьма своеобразен. Потому не советуют заводить их в семьи, где есть дети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают щенка редкой породы за 130 тысяч гривен.