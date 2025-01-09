Работник получил повестку, но его хотят забронировать: есть ли шанс

Бронь можно получить после повестки, если она была выписана для уточнения данных или прохождения ВЛК

В Украине критически важные предприятия имеют право забронировать своих работников. Предоставление такой отсрочки возможно даже тогда, когда работник получил повестку, но есть определенные нюансы.

Юрист Дмитрий Франчук в комментарии для РБК-Украина пояснил, что мнение о забронировании работника после вручения повестки возникло в результате путаницы с разными типами повесток и этапов мобилизационного процесса.

По его словам, существует три разных повестки:

Повестки для уточнения данных. Она обязывает мужчину прийти в ТЦК для проверки учетных данных, состояния здоровья, семейного положения и т.д. Она не означает немедленной мобилизации. Именно в этот период предприятие должно предоставить все необходимые документы на бронирование. Этот этап дает возможность успешного бронирования;

Она обязывает мужчину прийти в ТЦК для проверки учетных данных, состояния здоровья, семейного положения и т.д. Она не означает немедленной мобилизации. Именно в этот период предприятие должно предоставить все необходимые документы на бронирование. Этот этап дает возможность успешного бронирования; Повестка на прохождение ВЛК (военно-врачебной комиссии). Повестка предусматривает медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе. ВЛК предоставит заключение о степени годности и будет принято решение о мобилизации. На этом этапе возможно бронирование;

(военно-врачебной комиссии). Повестка предусматривает медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе. ВЛК предоставит заключение о степени годности и будет принято решение о мобилизации. На этом этапе возможно бронирование; Мобилизационное распоряжение или "боевая" повестка. Если человек получает эту повестку, то это уже призыв на военную службу и командировку в воинскую часть. После вручения такой повестки бронирование уже невозможно.

"Если работник уже получил "боевую" повестку, то даже наличие поданных ранее документов на бронирование, которые еще не были рассмотрены, не является основанием для отсрочки от мобилизации", — подчеркнул он.

Чтобы работника не мобилизовали, предприятию нужно заблаговременно позаботиться о бронировании таких лиц, не ждать повесток, проверять соответствие мужчин критериям бронирования, быстро подавать все документы, а также держать связь с ТЦК и другими органами государственной власти по вопросам бронирования.

Однако если мужчина уже получил повестку, но не мобилизационное распоряжение, то он должен явиться в ТЦК и предоставить все документы, подтверждающие подачу документов на бронирование. Кроме того, предприятие может обратиться в ТЦК с дополнительной информацией и официальными бумажками для подтверждения важности работника на производстве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о критериях бронирования работников в 2025 году.