Бронь від мобілізації отримати не просто. Які критерії для працівників у 2025 році

Чинності набрали нові правила бронювання

На період мобілізації певні категорії українців мають право на бронювання від військової служби. Це відстрочка від призову, яка надається військовозобов’язаним працівникам для підтримання функціонування критичних підприємств чи установ в особливий період.

Детальніше про бронювання та його нові правила у коментарі для Фактів ICTV розповів юрист Владислав Зайцев, голова Комітету Асоціації правників України з міграційного права.

Право на бронювання мають чоловіки, які працюють в:

органах державної влади / місцевого самоврядування;

підприємствах, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил;

підприємствах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення;

спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна.

Забронювати працівника можна, якщо він:

є військовозобовʼязаним (особа від 25 років або молодша за наявності військової кафедри чи досвіду проходження військової служби);

має військово-обліковий документ з актуальними даними;

перебуває на військовому обліку;

оновив військово-облікові дані через Резерв+ або ТЦК та СП.

Правила критичності підприємств у 2025

Юрист розповідає, що до 28 лютого 2025 року підприємства з чинним статусом критичної важливості можуть бронювати працівників. Після оновлення статусу за новими правилами термін бронювання збільшується до 12 місяців.

Підприємства мають відповідати обов’язковим критеріям:

зарплата не менше 20 000 грн;

відсутність заборгованості перед бюджетом.

Відповідно до змін, підприємство також повинно відповідати одному із додаткових критеріїв:

сума оплачених податків та внесків повинна перевищувати 1,5 млн євро;

надходження в іноземній валюті повинні перевищувати 32 млн євро;

стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);

є резидентом "Дія Сіті";

надає послугу зв’язку зі значними доходами;

має важливе значення для економіки чи потреб громади.

Як здійснюється бронювання

Українські підприємства, які бажають зберегти бронювання своїх працівників, зобов’язані підтвердити свій статус критично важливих відповідно до нових правил, передбачених постановою №1332. Існує два способи подачі документів для бронювання.

Перший спосіб — паперовий. Підприємства повинні підготувати пакет документів і надіслати їх до органу, що ухвалив рішення про визнання підприємства критично важливим. Документи можна надіслати поштою або електронною поштою.

До пакета документів входять:

Обґрунтування , яке включає:

, яке включає: інформацію про діяльність підприємства;

підтвердження статусу критично важливого підприємства;

відповідність даних військовозобов’язаних у списку їх військово-обліковим документам;

уточнення облікових даних працівників, які пропонуються до бронювання.

Список військовозобов’язаних працівників.

працівників. Довідка про кількість військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві.

Після отримання документів підприємство надсилає їх на погодження до Міністерства оборони України. Протягом 10 робочих днів Міноборони надає погоджений список Міністерству економіки України, яке ухвалює остаточне рішення.

Другий спосіб — електронно через портал "Дія". Цей найпростіший і швидший варіант. Підприємство заповнює відповідні форми онлайн, без необхідності надсилати паперові документи.

Автоматично формується загальний перелік працівників, яких можна забронювати. Ця інформація базується на даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Результат розгляду заявки надходить до особистого кабінету підприємства на порталі.

Юрист Владислав Зайцев наголосив, що бронюванню не підлягають:

особи, які не є військовозобов’язаними або не перебувають на військовому обліку;

працівники без актуальних військово-облікових документів;

ті, хто вже мають право на відстрочку згідно зі ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Раніше "Телеграф" писав, що є два випадки, при яких заброньовані можуть втратити свій статус вже у лютому. Певна категорія чоловіків залишиться без броні, якщо підприємство втратить критичність.