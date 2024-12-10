Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи. Обійшов не тільки Орбана

Його вже не вперше вносять до цього рейтингу

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico. Він посів друге місце у категорії "Мрійники".

Про це йдеться на сайті Politico. Його назвали "фіксером", тобто тим, хто залагоджує чиїсь проблеми.

"Його репутація макіавеллівського кардинала здобула йому ворожість більшої частини українського громадянського суспільства. Але вона також позиціонувала його як людину, з якою можна поговорити, коли ви хочете поговорити із Києвом", — зазначає видання.

Politico також вважає, що майже через три роки після вторгнення Росії в Україну Єрмак зосередився "зі спроб виграти війну на спробах виграти мир". Водночас зазначається, що обрання Дональда Трампа стало "серйозною невдачею для голови ОП".

"Тепер агент президента України шукає співрозмовників у найближчому оточенні Трампа та має підтверджені зустрічі з кількома членами нової адміністрації. 53-річний Єрмак також намагається змусити неприєднані країни та так званий Глобальний Південь підтримати Київ. Права рука Зеленського провів більшу частину 2024 року, намагаючись заручитися підтримкою Китаю, але після того, як ця заявка провалилася, він націлився на Індію. Як і нова адміністрація у Вашингтоні, влада в Нью-Делі вважає, що Україна повинна піти на компроміс, щоб припинити війну. Керівник президентської адміністрації сповнений рішучості обмежити масштаби цих поступок і гарантувати, що його країна залишиться цілою", — наголошує видання.

Варто зазначити, що також до категорії "Мрійники" Politico віднесло новопризначену голову європейської дипломатії Каю Каллас, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, а також папу Римського Франциска. Всього у цьому списку 9 осіб, а людину, яка зайняла перше місце серед "мрійників", буде оголошено окремо ввечері 10 грудня.

Нагадаємо, у 2023 році Єрмак став четвертим серед найвпливовіших людей Європи за версією Politico в категорії "Діячі". Його тоді назвали "Зеленим кардиналом".