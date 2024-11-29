Зеленський призначив новим заступником Єрмака командира бригади "Холодний Яр"

Він брав участь у боях за Бахмут

Заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака призначено командира 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павла Палісу. Відповідне рішення оголосив президент України Володимир Зеленський.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні. За його словами, людина, яка знає справжній фронт та потреби ЗСУ, потрібна в ОП.

"Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті. І мені потрібна саме така людина, щоб точно знати у щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту", — сказав президент.

Що відомо про Палісу

Він народився у сім'ї військовослужбовця. Закінчив Львівський інститут сухопутних військ національного університету "Львівська політехніка" та командно-штабний інститут Національного університету оборони України.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Паліса навчався у Командно-штабному коледжі армії США, але через війну перервав навчання.

Павло Паліса

У 2022 році командував 5-м окремим штурмовим полком. У 2023 році став командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Брав участь у боях за Бахмут.

Зауважимо, що брат Павла — Дмитро Паліса "Рубін" — один з наймолодших комбатів ЗСУ, командир четвертого загону спеціального призначення 71-ї окремої єгерської бригади.

Паліса має дві нагороди: Хрест бойових заслуг та орден Богдана Хмельницького III ступеня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ.