Зеленський збирається звільнити одного із заступників Єрмака — ЗМІ

Чиновник курирує військовий напрямок

В Офісі президента плануються кадрові зміни. Президент Володимир Зеленський збирається звільнити одного із заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Йдеться про Романа Машовця. Про це повідомляє NV з посиланням на три незалежні один від одного інформовані джерела.

"Звільнення має відбутися найближчим часом, ймовірно, разом з указом про військового омбудсмена", — заявив один із них.

За словами співрозмовників з ОП, Зеленський має певні претензії до роботи Романа Машовця, який відповідає за військовий напрямок.

"Передусім, президент потребує своєчасної та реальної інформації з фронту, інформації про потреби військових, тому обрали Палісу (заступник Єрмака – ред.)", — розповіло джерело.

Спочатку передбачалося, що Машовець перейде на міжнародний напрямок, оскільки він брав участь майже у всіх закордонних візитах президента, а новопризначений заступник Єрмака полковник 93 бригади Павло Паліс займатиметься військовими, але зрештою від цієї ідеї відмовилися.

"Паліса дублює функції Машовця, і спочатку, коли його запросив Єрмак до ОП, було зрозуміло, що Роман піде з ОП, тим більше він підтримує зв’язок з Кирилом Будановим, і це також було тригером довгий час", — зазначає джерело.

За словами співрозмовника, розглядається варіант, що Машовець перейде працювати у ГУР. При цьому сам Машовець не прокоментував інформацію про звільнення.

Роман Машовець не був публічним чиновником і майже не спілкувався зі ЗМІ.

Раніше керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував розмови про своє можливе звільнення.