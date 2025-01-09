"Міняйте роботу": нардеп неочікувано відповів на питання щодо низьких зарплат в Україні

Сам народний обранець отримує зарплату з держбюджету

Народний депутат від "Слуги народу" Анатолій Костюх дав пораду тим, кого не влаштовує рівень зарплати в Україні. На його думку, у такому випадку потрібно просто змінити роботу.

Про це нардеп написав у коментарі під своїм дописом у Facebook. Користувач з ніком Pavel Gook поцікавився у Костюха, коли розмір зарплат в Україні піднімуть до рівня Європейського Союзу.

"Тут варто звернутись до свого роботодавця, або ж змінити роботу на таку, де умови праці та зарплатня вас влаштовуватиме. Водночас буду радий розповісти про ваш вдалий бізнес і рівень зарплат працівників", — зазначив він.

Що відомо про Анатолія Костюха

Він народився 25 березня 1988 року в Ужгороді. У 2011-2012 роках працював ведучим у Закарпатській обласній державній телерадіокомпанії "Тиса-1", з 2013 до травня 2017 року обіймав посаду редактора відділу Карпатського Університету ім. Августина Волошина, а також працював головним редактором газети "Срібна Земля".

У 2019 році Костюх був обраний до Верховної Ради України за списком партії "Слуга народу". Він є членом парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. У листопаді 2019 року став одним з авторів законопроєкт про скасування відповідальності за варіння самогону для власних потреб.

Згідно з декларацією за 2023 рік, зарплата Костюха склала 626 тисяч гривень. Крім того, він задекларував 19 тисяч гривень на банківському рахунку, а також 350 тисяч гривень та 32 тисячі доларів готівкою.

Нагадаємо, раніше член комітету ВР з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко поскаржився на рівень зарплати народних обранців. За його словами, депутати не мають пільг, як то безкоштовний проїзд у транспорті чи службове житло.