"Відібрали все": у парламенті поскаржились на низкі зарплати

Заробітна плата народних депутатів України становить близько 51 тисячі гривень на місяць. Ця сума значно перевищує середню зарплату пересічного українця. Однак деяким парламентарям цього здається замало.

Член комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко в ефірі Новини Live розповів про умови праці народних обранців. За його словами, депутати не мають пільг, як то безкоштовний проїзд у транспорті чи службове житло.

"Коли я був у бізнесі, то отримував у 10 разів більше. Зараз моя зарплата складає 51 тисячу гривень плюс 7500 на транспортні витрати. Але я витрачаю всю цю суму на поїздки по округу та на фронт", — зазначив Федієнко.

Нардеп наголосив, що чинне законодавство не передбачає індексації депутатських зарплат. Він також зауважив, що колишнім депутатам не індексують пенсії, на відміну від вчителів та медиків.

Федієнко порівняв ситуацію з країнами Європейського Союзу, де, за його словами, парламентарі отримують від 15 тисяч євро на місяць. Крім того, їм надають кошти на утримання апарату.

"Після 8-го скликання у депутатів відібрали все. Тепер депутат — це звичайна людина. Чесно кажучи, так і має бути", — підсумував народний обранець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у владі озвучили варіант, як підняти зарплати освітянам. Профспілка наполягає, що вчителі мають право на оклад у розмірі трьох мінімальних зарплат.