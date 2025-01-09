"Меняйте работу": нардеп неожиданно ответил на вопрос относительно низких зарплат в Украине

Сам народный избранник получает зарплату из госбюджета

Народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Костюх дал совет тем, кого не устраивает уровень зарплаты в Украине. По его мнению, в таком случае нужно просто сменить работу.

Об этом нардеп написал в комментарии под своим сообщением в Facebook. Пользователь с ником Pavel Gook поинтересовался у Костюха, когда размер зарплат в Украине поднимется до уровня Европейского Союза.

"Здесь стоит обратиться к своему работодателю, или же сменить работу на такую, где условия труда и зарплата вас будут устраивать. В то же время буду рад рассказать о вашем удачном бизнесе и уровне зарплат работников", — отметил он.

Что известно об Анатолии Костюхе

Он родился 25 марта 1988 в Ужгороде. В 2011-2012 годах работал ведущим в Закарпатской областной государственной телерадиокомпании "Тиса-1", с 2013 по май 2017 года занимал должность редактора отдела Карпатского Университета им. Августина Волошина, а также работал главным редактором газеты "Срібна Земля".

В 2019 году Костюх был избран в Верховную Раду Украины по списку партии "Слуга народа". Он является членом парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам. В ноябре 2019 года стал одним из авторов законопроект об отмене ответственности за варку самогона для собственных нужд.

Согласно декларации за 2023 год, зарплата Костюха составила 626 тысяч гривен. Кроме того, он задекларировал 19 тысяч гривен на банковском счету, а также 350 тысяч гривен и 32 тысячи долларов наличными.

Напомним, ранее член комитета ВР по цифровой трансформации Александр Федиенко пожаловался на уровень зарплаты народных избранников. По его словам, депутаты не имеют льгот, как бесплатный проезд в транспорте или служебное жилье.