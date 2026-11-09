Розетки тільки для телефонів? Чи виженуть з "АТБ", якщо прийти зарядити ноутбук

Деякі відвідувачі залишаються працювати просто в магазині

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До "АТБ" можна прийти, щоб підзарядити ноутбук під час блекаутів. Відвідувачів із такою технікою не виганяють: користування розетками не обмежується телефонами.

Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ". За його словами, буває, що люди приходять із ноутбуками й працюють безпосередньо в магазині.

Як працюють "АТБ", коли немає світла

У Києві магазин "АТБ", який працює від генератора, може бути відкритий шість годин, після чого його роботу зупиняють на годину. На час перерви покупців інформують, коли магазин знову запрацює та де розташовано найближчий супермаркет мережі.

Пресслужба "АТБ" повідомила, що магазини в Києві та області мають автономні джерела живлення й працюють під час перебоїв з електропостачанням. У разі технічних чи логістичних труднощів компанія вживає заходів, щоб їх усунути.

Як повідомляв "Телеграф", соцмережах обговорюють, чи зможуть українці відвідувати супермаркети, поштові відділення та заклади харчування під час жовтого рівня загрози після 4 грудня. Причина — нові вимоги до безпеки працівників і відвідувачів під час повітряних тривог. Постанова Кабінету Міністрів № 1092 визначає правила роботи бізнесу під час жовтого рівня загрози, а не запроваджує автоматичну заборону на вхід до "АТБ". Для магазинів та інших закладів передбачено вимоги щодо доступності укриття: до 300 метрів для будівель від трьох поверхів і до 500 метрів для нижчих.