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Росіяни будь-що намагаються повернути Курщину. Як змінилась їхня тактика

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Армія РФ намагається повернути Курщину Новина оновлена 11 січня 2025, 15:02
Армія РФ намагається повернути Курщину. Фото Колаж "Телеграф"

Запеклі бої продовжуються

Російська армія намагається повернути під свій контроль втрачені на Курщині території. Проте тактика росіян сильно змінилась за останній час.

Про це розповів командир десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Єгор Ноздряков, передає ДШВ ЗСУ.

"Зараз тактика росіян на Курщині дуже змінилась. Вони нагнали сюди свого м’яса і проводять штурмові дії великою кількістю людей. Просто валять ордою, як у часи Другої світової, по 20-30 людей", — каже військовий.

За словами Ноздрякова, на певних ділянках ця тактика дійсно успішна, бо переважання у живій силі чимале. Водночас "м'ясні штурми" Росія використовувала з початку повномасштабного вторгнення на різних напрямках фронту.

"Окупанти викликають на себе артилерійський вогонь і fpv-удари. Заскакують в посадки і вже там приходиться вступати в бій нашій піхоті і штурмовикам. Тому зараз, одне із завдань — збільшення кулеметних засідок, нарощення позицій і кількості особового складу", — додає командир.

Він наголошує, що тут роль дронів надзвичайно велика через нестабільний зв’язок, проте визначальною є артилерія, особливо з касетними снарядами.

""Касетки" — дуже ефективний і потрібний засіб, але лімітований. Дві-три гармати і половина з цих численних колон, яка йде полями по 20-30 людей, буде знищена", — констатував Ноздряков.

За словами командира, найбільша складність для українських військ — перевага в людському ресурсі противника, який РФ не цінує та не рахується зі своїми втратами.

"Просто посилають людей на м’ясо без конкретної мети, без постановки нормальної задачі", — констатує комбат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що британський полковник оцінив успіхи ЗСУ у Курській області.

Теги:
#Курська область #Війна з РФ #ЗСУ