Українським військовим вперше вдалося взяти в полон солдатів із КНДР (перші кадри)

Їх утримують у Києві

Північнокорейські солдати, які воюють на боці російського режиму проти України, зазнають величезних втрат. У суботу, 11 січня, стало відомо, що українським військовослужбовцям вдалося вперше взяти в полон солдатів з КНДР.

Вони були поранені на полі бою, але вижили. Наразі солдати Кім Чен Ина перебувають у спецустанові в Києві. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський та прес-служба СБУ.

Відомо, що одного північнокорейського солдата 9 січня 2025 року вдалося захопити бійцям тактичної групи № 84 СЗГ, а іншого — воїнам-десантникам ЗСУ.

"Одразу після взяття в полон іноземцям надали всю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією", — йдеться у повідомленні.

Полонених було доставлено до Києва для проведення першочергових слідчих заходів.

Відомо, що полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тому спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї НРС.

На момент взяття в полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи з реєстрацією в Республіці Тува РФ. А інший узагалі був без документів.

Також відомо про те, що під час допиту військовий КНДР, який мав знайдений квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила навчання разом із військами РФ.

Сам він заявив, що народився 2005 року, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу в Північній Кореї з 2021 року. Він наголосив, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.

Інший військовополонений підтвердив свідчення свого "напарника". Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмовано щелепу.

За попередніми даними, він 1999 року народження, а в армії КНДР служить із 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

Наразі СБУ проводить детальне розслідування по цій справі.

Що відомо про військових із КНДР

"Північнокорейські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси. Перший кадровий склад із 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна створила плацдарм із запеклими боями. Куди будуть направлені інші, поки не зрозуміло", — сказав Буданов і додав, що зараз українська розвідка ще не має повну картину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Південній Кореї говорять про перекидання військ КНДР в Україну. Їх уже помітили на фронті. Міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен заявив, що це є останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Північна Корея втратила на Курщині вже понад 3 тисячі своїх військових убитими та пораненими. У той же час лідер КНДР Кім Чен Ин готується відправити Росії більше солдатів та зброї.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що допомога Північної Кореї – це велика ганьба Росії, тому що без бійців із КНДР вона не може триматися на Курщині, а без боєприпасів від Кім Чен Іна – витягнути фронт загалом.