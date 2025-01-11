Прогноз погоды для Украины ухудшился: в каких регионах будет опаснее всего (карта)

Не пренебрегайте советами профессионалов

В субботу, 11 января, ожидается резкое ухудшение погодных условий. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололедица.

Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными и осторожными. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

По данным "Укргидрометцентра", сегодня в западных областях ожидается небольшой снег, температура в течение суток будет колебаться в пределах +1…+4°С.

В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях возможен умеренный мокрый снег и дождь, температура днем от -1…+5°С.

На остальной территории будет идти дождь, температура воздуха днем составит +5…+10°C.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололедица.

"Водители, будьте особенно внимательными за рулем, во время движения неукоснительно соблюдайте ПДД. Не забывайте о ремнях безопасности, соблюдайте безопасную скорость и дистанцию, правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники). Пешеходы, переходите дорогу только в установленных местах и используйте светоотражающие элементы", — говорится в сообщении.

Если непогода застала вас врасплох и нужна помощь, обращайтесь на линию 102/112.

Погода в Украине 11 января от Игоря Кибальчича

В западных областях ночью местами ожидается небольшой снег, днём пройдёт снег, мокрый снег, в Карпатах умеренные снегопады. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с, в Карпатах днём порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…-5 °С, днём -3…+2 °С.

В северных регионах ночью и утром пройдут умеренные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, днём без существенных осадков. Местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер западный / юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -1…+5 °С, днём -1…+4 °С.

В центральных регионах ожидается дождь с переходом в мокрый снег. Местами возможен туман. Ветер ночью южный, днём западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +2…+7 °С.

В южных областях и Крыму ночью пройдёт дождь, днём местами ожидается небольшой дождь, на южном берегу Крыма вечером умеренный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 м/с, ночью местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +3…+9 °С.

В восточных областях ночью без существенных осадков, днём ожидается небольшой дождь. Местами туман. Ветер южный с переходом днём на западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в течение суток +2…+7 °С.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода во второй половине января. Об этом рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач.