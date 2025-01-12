Що таке юридичний супровід у ТЦК: адвокат розповів про важливість та ціну процесу

Кваліфікований юрист допоможе вам краще захистити свої права та перевірити законність дій ТЦК

В Україні триває повномасштабна війна з Росією, а це означає, що триває загальна мобілізація та режим воєнного стану. При цьому в соцмережах поширюються сотні типових історій і відео де люди у військовій формі на вулицях міст затримують перехожих і одразу доправляють в ТЦК. Юристи стверджують, що такі затримання здебільшого незаконні — у зв’язку з цим багато українців звертаються за відповідною допомогою.

Про те, що такий юридичний супровід і чому важливо ним скористатися під час відвідин ТЦК, повідомляє юридичний маркетплейс "Консультант". Ця послуга є критично важливою для захисту прав та інтересів осіб, які отримали повістку до військкомату або мають інші питання, пов’язані з мобілізацією або проходженням служби.

За допомогою цієї послуги ви можете:

краще зрозуміти ваші права під час візиту до ТЦК;

перевірити законність дії ТЦК — правильне реагування дії військкомів допоможе уникнути неприємних наслідків;

запобігти необґрунтованому заклику на військову службу.

Крім того, адвокат допоможе у підготовці всіх необхідних документів, щоб уникнути помилок, які можуть призвести до штрафу за неявку до військкомату.

Вартість надання юридичного супроводу в ТЦК залежить від фахівця, до якого ви звертаєтеся, а також від обсягу проблеми. Ціни стартують від 30 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців цього року може отримати повістку від ТЦК насамперед. Це стосується осіб, які мають бойовий досвід або фахівців, на яких підвищено попит у армії.