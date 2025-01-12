Что такое юридическое сопровождение в ТЦК: адвокат рассказал о важности и цене процесса

Квалифицированный юрист поможет вам лучше защитить свои права и проверить законность действий ТЦК

В Украине продолжается полномасштабная война с Россией, а это значит, что продолжается всеобщая мобилизация и режим военного положения. При этом в соцсетях распространяются сотни типичных историй и видео, где люди в военной форме на улицах городов задерживают прохожих и сразу доставляют в ТЦК. Юристы утверждают, что такие задержания в большинстве своем незаконны — в связи с этим многие украинцы обращаются за соответствующей помощью.

О том, что такое юридическое сопровождение и почему важно им воспользоваться при посещении ТЦК, сообщает юридический маркетплейс "Консультант". Данная услуга является критически важной для защиты прав и интересов лиц, получивших повестку в военкомат или имеющих другие вопросы, связанные с мобилизацией или прохождением службы.

С помощью этой услуги вы можете:

лучше понять ваши права при визите в ТЦК;

проверить на законность действия ТЦК — правильное реагирование на действия военкомов поможет избежать неприятных последствий;

предотвратить необоснованный призыв на военную службу.

Кроме того адвокат поможет в подготовке всех необходимых документов, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к штрафу за неявку в военкомат.

Стоимость оказания юридического сопровождения в ТЦК зависит от специалиста, к которому вы обращаетесь, а также от объема проблемы. Цены стартуют от 30 000 гривен.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев в текущем году может получить повестку от ТЦК в первую очередь. Это касается лиц, имеющих боевой опыт или специалистов, на которых повышен спрос в армии.