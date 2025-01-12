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Ці 5 слів швидко перекласти на українську зможе далеко не кожен: перевірте себе

Автор
Денис Подставной
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Автор
Колаж "Телеграф"

Правильну відповідь знають не всі

Багато українців зараз все активніше переходять на свою рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми.

Видання "РБК-Україна", посилаючись на мовознавця Аліну Островську, розповідає про 5 складних слів, які перекласти на українську швидко не можуть навіть ті, хто добре знає мову. Серед них виявилися: "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный"

"Вызывающий"

Позначає когось чи щось, що викликає емоції – позитивні чи негативні.

Переклад на українську:

  • Зухвалий
  • Нахабний
  • Безсоромний

"Ущерб"

Позначає фінансові чи моральні втрати.

Переклад на українську:

  • Збиток
  • Шкода
  • Невигода

"Мнимый"

Позначає щось хибне, вигадане, що не відповідає дійсності.

Переклад на українську:

  • Уявний
  • Удаваний
  • Позірний

"Баловать"

Позначає надмірну увагу і турботу про когось, дозвіл іншій людині (дитині) робити, що заманеться.

Переклад на українську:

  • Розпещувати
  • Панькаті
  • Пеститі

"Внушительный"

Позначає щось значне за розміром, або те, що залишає сильне враження.

Переклад на українську:

  • Значний
  • Авторитетний
  • Вражаючий

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно вітати українською мовою, якщо мова про минулий час.

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#Правила #Мова #Український