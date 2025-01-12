Ці 5 слів швидко перекласти на українську зможе далеко не кожен: перевірте себе
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Правильну відповідь знають не всі
Багато українців зараз все активніше переходять на свою рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми.
Видання "РБК-Україна", посилаючись на мовознавця Аліну Островську, розповідає про 5 складних слів, які перекласти на українську швидко не можуть навіть ті, хто добре знає мову. Серед них виявилися: "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный"
"Вызывающий"
Позначає когось чи щось, що викликає емоції – позитивні чи негативні.
Переклад на українську:
- Зухвалий
- Нахабний
- Безсоромний
"Ущерб"
Позначає фінансові чи моральні втрати.
Переклад на українську:
- Збиток
- Шкода
- Невигода
"Мнимый"
Позначає щось хибне, вигадане, що не відповідає дійсності.
Переклад на українську:
- Уявний
- Удаваний
- Позірний
"Баловать"
Позначає надмірну увагу і турботу про когось, дозвіл іншій людині (дитині) робити, що заманеться.
Переклад на українську:
- Розпещувати
- Панькаті
- Пеститі
"Внушительный"
Позначає щось значне за розміром, або те, що залишає сильне враження.
Переклад на українську:
- Значний
- Авторитетний
- Вражаючий
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно вітати українською мовою, якщо мова про минулий час.