Ці 5 слів швидко перекласти на українську зможе далеко не кожен: перевірте себе

Правильну відповідь знають не всі

Багато українців зараз все активніше переходять на свою рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми.

Видання "РБК-Україна", посилаючись на мовознавця Аліну Островську, розповідає про 5 складних слів, які перекласти на українську швидко не можуть навіть ті, хто добре знає мову. Серед них виявилися: "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный"

"Вызывающий"

Позначає когось чи щось, що викликає емоції – позитивні чи негативні.

Переклад на українську:

Зухвалий

Нахабний

Безсоромний

"Ущерб"

Позначає фінансові чи моральні втрати.

Переклад на українську:

Збиток

Шкода

Невигода

"Мнимый"

Позначає щось хибне, вигадане, що не відповідає дійсності.

Переклад на українську:

Уявний

Удаваний

Позірний

"Баловать"

Позначає надмірну увагу і турботу про когось, дозвіл іншій людині (дитині) робити, що заманеться.

Переклад на українську:

Розпещувати

Панькаті

Пеститі

"Внушительный"

Позначає щось значне за розміром, або те, що залишає сильне враження.

Переклад на українську:

Значний

Авторитетний

Вражаючий

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно вітати українською мовою, якщо мова про минулий час.