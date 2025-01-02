Не здумайте нікого вітати "С прошедшим!" Новим роком: як правильно це зробити українською

Чаще в украинском используют более конкретные фразы

Багато українців зараз все активніше переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми. Наприклад, з тим, як правильно вітати українською, особливо, якщо йдеться про минулий час.

"Телеграф" розповідає про те, як українською привітати людину "С прошедшим" святом. Насправді нашою мовою правильно буде сказати: "З минулим святом!". Ця фраза є дослівним перекладом російського поздоровлення "С прошедшим". Проте, варто зазначити, що така форма привітання не дуже поширена в українській мові.

Найчастіше в українській мові використовують більш конкретні фрази, наприклад:

"Зі святом, що минуло!" або "Вітаю з минулим святом!" "Вітаю зі святом, хоч і запізно!" "Вітаю з учорашнім святом!" "Вітаю з Новим роком!" (навіть якщо вже кілька днів після Нового року) "Вітаю з днем народження!" (навіть якщо вітання запізніле)

Ці фрази звучать природніше українською мовою і краще передають зміст та настрій вітання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно називати "Деда мороза" українською мовою.

Також "Телеграф" розповідав про те, як правильно говорити — "вітають" чи "поздоровляють" з Новим роком.