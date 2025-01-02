Не здумайте нікого вітати "С прошедшим!" Новим роком: як правильно це зробити українською
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Чаще в украинском используют более конкретные фразы
Багато українців зараз все активніше переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми. Наприклад, з тим, як правильно вітати українською, особливо, якщо йдеться про минулий час.
"Телеграф" розповідає про те, як українською привітати людину "С прошедшим" святом. Насправді нашою мовою правильно буде сказати: "З минулим святом!". Ця фраза є дослівним перекладом російського поздоровлення "С прошедшим". Проте, варто зазначити, що така форма привітання не дуже поширена в українській мові.
Найчастіше в українській мові використовують більш конкретні фрази, наприклад:
- "Зі святом, що минуло!" або "Вітаю з минулим святом!"
- "Вітаю зі святом, хоч і запізно!"
- "Вітаю з учорашнім святом!"
- "Вітаю з Новим роком!" (навіть якщо вже кілька днів після Нового року)
- "Вітаю з днем народження!" (навіть якщо вітання запізніле)
Ці фрази звучать природніше українською мовою і краще передають зміст та настрій вітання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно називати "Деда мороза" українською мовою.
Також "Телеграф" розповідав про те, як правильно говорити — "вітають" чи "поздоровляють" з Новим роком.