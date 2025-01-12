Эти 5 слов быстро перевести на украинский сможет далеко не каждый: проверьте себя
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Правильный ответ знают не все
Многие украинцы сейчас все активнее переходят на свой родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы.
Издание "РБК-Украина", ссылаясь на языковеда Алину Островскую, рассказывает о 5 сложных словах, которые перевести на украинский быстро не могут даже те, кто хорошо знает язык. Среди них оказались: "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный".
"Вызывающий"
Обозначает кого-то или что-то, что вызывает эмоции — положительные или отрицательные.
Перевод на украинский:
- Зухвалий
- Нахабний
- Безсоромний
"Ущерб"
Обозначает финансовые или моральные потери.
Перевод на украинский:
- Збиток
- Шкода
- Невигода
"Мнимый"
Обозначает что-то ложное, вымышленное, не соответствующее действительности.
Перевод на украинский:
- Уявний
- Удаваний
- Позірний
"Баловать"
Обозначает чрезмерное внимание и заботу о ком-то, разрешение другому человеку (ребенку) делать, что заблагорассудится.
Перевод на украинский:
- Розпещувати
- Панькати
- Пестити
"Внушительный"
Обозначает что-то значительное по размеру или то, что оставляет сильное впечатление.
Перевод на украинский:
- Значний
- Авторитетний
- Вражаючий
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно поздравлять на украинском, если речь о прошедшем времени.