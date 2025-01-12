Укр

Эти 5 слов быстро перевести на украинский сможет далеко не каждый: проверьте себя

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграф"

Правильный ответ знают не все

Многие украинцы сейчас все активнее переходят на свой родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы.

Издание "РБК-Украина", ссылаясь на языковеда Алину Островскую, рассказывает о 5 сложных словах, которые перевести на украинский быстро не могут даже те, кто хорошо знает язык. Среди них оказались: "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный".

"Вызывающий"

Обозначает кого-то или что-то, что вызывает эмоции — положительные или отрицательные.

Перевод на украинский:

  • Зухвалий
  • Нахабний
  • Безсоромний

"Ущерб"

Обозначает финансовые или моральные потери.

Перевод на украинский:

  • Збиток
  • Шкода
  • Невигода

"Мнимый"

Обозначает что-то ложное, вымышленное, не соответствующее действительности.

Перевод на украинский:

  • Уявний
  • Удаваний
  • Позірний

"Баловать"

Обозначает чрезмерное внимание и заботу о ком-то, разрешение другому человеку (ребенку) делать, что заблагорассудится.

Перевод на украинский:

  • Розпещувати
  • Панькати
  • Пестити

"Внушительный"

Обозначает что-то значительное по размеру или то, что оставляет сильное впечатление.

Перевод на украинский:

  • Значний
  • Авторитетний
  • Вражаючий

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно поздравлять на украинском, если речь о прошедшем времени.

Теги:
#Правила #Язык #Украинский