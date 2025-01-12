Ні миру, ні війни? У Швеції заявили про "підвішений" геополітичний стан

Скандинавська країна та її сусіди зіткнулися з низкою викликів

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна сьогодні перебуває у складній геополітичній ситуації.

Про це повідомляє SVT. Під час виступу на щорічній конференції з питань безпеки та оборони Крістерссон заявив, що нинішня ситуація у Швеції називається "ні миру, ні війни".

Ця конференція проходить щорічно у місті Сален комуни Малунг-Селен у центрі Швеції.

За словами політика, зараз Швеція та її сусіди стикаються із гібридними атаками з боку Росії. Ці атаки "здійснюються за допомогою комп’ютерів, грошей, дезінформації та загроз диверсійного характеру", зазначив Крістерссон. Він також згадав про недавній інцидент у Фінській затоці, коли було пошкоджено інтернет-кабель. Це сталося на території Фінляндії – кабель з’єднує країну зі Швецією.

Крістерссон підкреслив, що Швеція та її сусіди не допустять, щоб таке продовжувалося надалі. Водночас він додав, що офіційний Стокгольм не робить поспішних висновків і не висуватиме будь-кому звинувачень, не маючи на те доказів.

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