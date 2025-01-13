Чоловік може отримати відстрочку, якщо дружина має інвалідність: які потрібні документи

Юрист розповіла, які довідки потрібно зібрати

Попри загальну мобілізацію певні категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Зокрема, це стосується чоловіків, які доглядають за дружиною з інвалідністю.

Юристка Неля Романенко пояснила, які документи необхідно надати до територіального центру комплектування (ТЦК), щоб скористатися правом на відстрочку. Вона зазначає, що відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", для отримання відстрочки слід подати документ, що підтверджує наявність у дружини захворювання або причину інвалідності.

Однак є випадок, коли дружина військовозобов'язаного має інвалідність із дитинства за висновком МСЕК через неоплазму крові та діагноз дрібноклітинної В-клітинної лімфоми. Романенко зазначила, що перелік документів не містить чіткої форми довідки. Однак важливо, щоб у довідці до акту МСЕК була вказана причина інвалідності.

На практиці ТЦК може вимагати додаткові медичні документи, де чітко зазначено діагноз.

"Тут бажано наявність слів у такому документі – "онкологічне захворювання"", — підкреслює юристка.

До переліку необхідних документів можуть входити:

форма 157-1/о – медична довідка про стан здоров’я;

– медична довідка про стан здоров’я; виписка з лікарні про проходження лікування;

про проходження лікування; інші медичні документи, що підтверджують діагноз і наявність онкологічного захворювання.

Варто зазначити, хоча конкретна форма документа законом не визначена, краще підготувати повний пакет медичних довідок, щоб уникнути зайвих питань і затримок у розгляді заяви.

Право на відстрочку має бути підтверджене офіційними документами, тому важливо заздалегідь зібрати всі необхідні папери та звернутися до ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" писав, як оформити постійний догляд за людиною для відстрочки. На догляд мають право не лише люди з інвалідністю.