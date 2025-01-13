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Мужчина может получить отсрочку, если жена имеет инвалидность: какие нужны документы

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Воинский учет
Воинский учет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юрист рассказала, какие справки нужно собрать

Несмотря на общую мобилизацию, определенные категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. В частности, это касается мужчин, которые ухаживают за женой с инвалидностью.

Юрист Неля Романенко объяснила, какие документы необходимо предоставить в территориальный центр комплектования (ТЦК), чтобы воспользоваться правом на отсрочку. Она отмечает, что согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", для получения отсрочки следует представить документ, подтверждающий наличие у жены заболевания или причину инвалидности.

Однако есть случай, когда жена военнообязанного имеет инвалидность с детства по заключению МСЭК из-за неоплазмы крови и диагноз мелкоклеточной В-клеточной лимфомы. Романенко отметила, что список документов не содержит четкой формы справки. Однако важно, чтобы в справке к акту МСЭК была указана причина инвалидности.

На практике ТЦК может потребовать дополнительные медицинские документы, где четко указан диагноз.

"Здесь желательно наличие слов в таком документе — "онкологическое заболевание"", — подчеркивает юрист.

В список необходимых документов могут входить:

  • форма 157-1/о – медицинская справка о состоянии здоровья;
  • выписка из больницы о прохождении лечения;
  • другие медицинские документы, подтверждающие диагноз и наличие онкологического заболевания.

Следует отметить, что хотя конкретная форма документа законом не определена, лучше подготовить полный пакет медицинских справок, чтобы избежать лишних вопросов и задержек в рассмотрении заявления.

Право на отсрочку должно быть подтверждено официальными документами, поэтому важно заранее собрать все необходимые бумаги и обратиться в ТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" писал, как оформить постоянный уход за человеком для отсрочки. На уход имеют право не только люди с инвалидностью.

Теги:
#Супруга #Инвалидность #Мобилизация #Отсрочка от мобилизации