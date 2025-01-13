Деякі студенти не отримають відстрочку в 2025 році. Кого це стосується

Через зловживання правом на відстрочку, деяким змінять правила вступу

Під час загальної мобілізації студенти та аспіранти мають право на відстрочку від призову. Також вона надається докторантам і тим, хто навчається в інтернатурі.

Однак отримати відстрочку можуть лише здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами та здобувають рівень освіти, вищий за попередній. Пишуть Факти ICTV.

Що зміниться для аспірантів у 2025

Із 2025 року планується скасування денної форми навчання для аспірантів, які навчаються на контрактній основі. Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, це рішення спрямоване на запобігання зловживанням правом на відстрочку від мобілізації. За його словами, аспірантура дедалі частіше використовується не для наукових досліджень, а як спосіб уникнення військової служби.

Отже, з 2025 року отримати відстрочку від мобілізації зможуть лише ті аспіранти, які навчаються на бюджетній основі . Тобто контрактникам залишалася лише заочна форма навчання, яка не надає права на відстрочку.

Остаточне рішення щодо цих змін можуть ухвалити вже на початку року.

Хто не підлягає мобілізації

В умовах особливого періоду мобілізація не стосується студентів, які навчаються за денною або дуальною формами й здобувають рівень освіти, що є вищим за попередній. Це стосується здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Порядок здобуття рівнів освіти зазначено у статті 10 II розділу закону України про освіту.

Нагадуємо, що певні категорії студентів можуть бути мобілізовані:

студенти вечірнього чи заочного відділення;

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти, зараховані на програму на нижчому рівні, ніж їхній попередній ступінь;

студенти відраховані за відмову від загальної військової підготовки.

Варто зазначити, що студенти, які переходять з курсу на курс під час канікул, зберігають своє право на відстрочку. Але якщо студент вступає на новий рівень освіти через вступну кампанію і є розрив між семестрами (наприклад, після бакалаврату вступає на магістратуру), під час цієї перерви він може бути мобілізований.

Раніше "Телеграф" писав, коли чоловікам потрібно оновлювати документ про відстрочку від мобілізації. Його треба актуалізувати кожні 3 або 12 місяців.