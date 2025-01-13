Залишилось менше місяця: хто зі військовозобов'язаних має пройти повторно ВЛК

У законодавстві прибрали одне поняття про придатність до служби, тому деякі військовозобов'язані мають пройти медкомісію

Військовозобов'язані в Україні мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Деякі чоловіки мають пройти медкомісію до 4 лютого через зміни в законодавстві. Якщо цього не зробити, порушнику військового обліку випишуть штраф.

Як заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю для "Суспільне Полтава", 4 лютого 2025 року завершується дев’ятимісячний термін із дня набуття чинності законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". З нього було виключено поняття "обмежено придатний до військової служби".

Тепер ВЛК може визначити раніше "обмежено придатного" придатним до служби або обмежено придатними до виконання певних завдань.

"Військово-лікарські комісії більше не виносять такої постанови, як "обмежено придатний". При цьому є висновок "придатний до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ (вищий військовий навчальний заклад – ред.), навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони"", — йдеться в інтерв'ю.

Які є нові категорії придатності до військової служби

Згідно з наказом Міноборони:

Придатний до військової служби.

Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку тощо.

Тимчасово непридатний.

Непридатний до військової служби.

Варто зауважити, що такі зміни стосуються не лише військовозобов'язаних, а й призовників та військових.

Якщо військовозобов'язаний не пройде повторну ВЛК до 4 лютого, то йому буде виписано адміністративне порушення у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому важливо вчасно оновлювати дані в ТЦК.