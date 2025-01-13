Залишилось менше місяця: хто зі військовозобов'язаних має пройти повторно ВЛК
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У законодавстві прибрали одне поняття про придатність до служби, тому деякі військовозобов'язані мають пройти медкомісію
Військовозобов'язані в Україні мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Деякі чоловіки мають пройти медкомісію до 4 лютого через зміни в законодавстві. Якщо цього не зробити, порушнику військового обліку випишуть штраф.
Як заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю для "Суспільне Полтава", 4 лютого 2025 року завершується дев’ятимісячний термін із дня набуття чинності законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". З нього було виключено поняття "обмежено придатний до військової служби".
Тепер ВЛК може визначити раніше "обмежено придатного" придатним до служби або обмежено придатними до виконання певних завдань.
"Військово-лікарські комісії більше не виносять такої постанови, як "обмежено придатний". При цьому є висновок "придатний до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ (вищий військовий навчальний заклад – ред.), навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони"", — йдеться в інтерв'ю.
Які є нові категорії придатності до військової служби
Згідно з наказом Міноборони:
- Придатний до військової служби.
- Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку тощо.
- Тимчасово непридатний.
- Непридатний до військової служби.
Варто зауважити, що такі зміни стосуються не лише військовозобов'язаних, а й призовників та військових.
Якщо військовозобов'язаний не пройде повторну ВЛК до 4 лютого, то йому буде виписано адміністративне порушення у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.
Раніше "Телеграф" писав про те, чому важливо вчасно оновлювати дані в ТЦК.