Осталось меньше месяца: кто из военнообязанных должен пройти повторно ВВК

В законодательстве убрали одно понятие о пригодности к службе, поэтому некоторые военнообязанные должны пройти медкомиссию

Военнообязанные в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Некоторые мужчины должны пройти медкомиссию до 4 февраля из-за изменений в законодательстве. Если этого не сделать, нарушителю военного учета будет выписан штраф.

Как заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью для "Общественное Полтава", 4 февраля 2025 года завершается девятимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Из него было исключено понятие "ограниченно пригодное к военной службе".

Теперь ВЛК может определить ранее "ограниченно пригодного" пригодным к службе или ограниченно пригодными для выполнения определенных задач.

"Военно-врачебные комиссии больше не выносят такого постановления, как "ограниченно годен". При этом есть вывод "годен к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах (высшее военное учебное заведение — ред.), учебных центрах, учреждениях, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны"", — говорится в интервью.

Какие есть новые категории пригодности к военной службе

Согласно приказу Минобороны:

Пригоден к военной службе.

Пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи и т.д.

Временно непригоден.

Непригоден к военной службе.

Следует отметить, что такие изменения касаются не только военнообязанных, но и призывников и военных.

Если военнообязанный не пройдет повторную ВЛК до 4 февраля, ему будет выписано административное нарушение в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему важно своевременно обновлять данные в ТЦК.