В Раді дали прогноз щодо демобілізації. Які перспективи звільнення військових

Станом на зараз кількість особового складу ЗСУ — близько одного мільйона осіб

Демобілізації до завершення війни не буде, звільнити можуть лише категорії військових. Навіть якщо Верховна Рада ухвалить закон про демобілізацію, масового звільнення з військової служби не буде.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Radio NV. Так він прокоментував заяву Міноборони, що законопроєкт про демобілізацію вже розроблено, однак необхідно ще три місяці на опрацювання механізмів заміни значної кількості людей, яких буде звільнено.

"Уже зараз проводиться робота, скажімо так, щодо аудиту ефективності використання тих військових підрозділів і того кількісного складу ЗСУ, загалом сектору безпеки і оборони, який є", – зазначив Веніславський.

За його словами, станом на зараз кількість особового складу ЗСУ — близько одного мільйона осіб. З них "десь декілька сотень тисяч осіб на передньому краї" беруть участь у боях.

"Тому йдеться насамперед про можливості залучення тих підрозділів, які перебувають у тилу, чи аудиту, наскільки ефективно їх використовують. Плюс удосконалення питання залучення до війська через рекрутингові механізми", – пояснив нардеп.

За словами Веніславського, минулого тижня було два засідання комітету за участі керівництва бойових бригад. Велася робота з напрацювання варіантів.

"Сказати, що є конкретні – один, два, три, чотири – і ми це вирішимо, і буде демобілізація, я не можу. Крім того, я вже говорив, що очікувати масового звільнення з військової служби військовослужбовців навряд чи варто навіть протягом наступних трьох місяців", – сказав Веніславський.

Депутат не виключає, що через три місяці законопроєкт про демобілізацію може бути розроблений Міноборони та потрапить на розгляд до Верховної Ради. Проте ймовірність його ухвалення "це вже питання зовсім інше", каже Веніславський.

Нагадаємо, днями під час години запитань до уряду у Верховній Раді перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що законопроєкт про демобілізацію уже розроблено. Проте необхідно ще три місяці, щоб зрозуміти, як зняти з передової велику кількість бійців, щоб це не призвело до "зникнення держави Україна".

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці грудня народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що зараз, на жаль, неможливо провести демобілізацію. На фронті не вистачає людей навіть для оборони та ротацій тих, хто зараз воює, не кажучи вже про контрнаступальні дії.