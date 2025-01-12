Радник Трампа захотів зниження віку мобілізації в Україні: військовий експерт йому відповів

У США наполягатимуть на зниженні віку мобілізації в Україні

У майбутній адміністрації Вашингтона хочуть побачити, як Україна планує стабілізувати лінію фронту. Там вважають, що це буде неможливо без зниження віку мобілізації.

Про це розповів майбутній радник президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц в ефірі ABC. На його переконання, Україна не зможе стабілізувати фронт без розв'язання питання з особовим складом.

При цьому він зазначив, що зараз вік мобілізації в Україні 26 років (мабуть, він мав на увазі 25 років), а не 18. Волтц також додав, що при зниженні віку мобілізації, ЗСУ зможуть набрати "сотні тисяч нових солдатів".

"Вони, безумовно, мужньо боролися. Вони, безумовно, зайняли дуже шляхетну і жорстку позицію, але нам потрібно побачити, як вирішується проблема нестачі живої сили. Це не просто про боєприпаси або виписування нових чеків, це про стабілізацію фронту, щоб ми могли прийти до якоїсь угоди", — сказав він.

На його слова вже відреагував воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, навіть якщо вік знизять і ЗСУ набере 100 тисяч новобранців, то їх доведеться чимось озброювати, а на їхню комплектацію доведеться звідкись взяти понад 1300 танків, понад 4000 бойових машин та 1500 одиниць артилерії.

Інакше, каже Коваленко, ці нові підрозділи швидко зазнають величезних втрат і стануть небоєздатними.

"Майкл Уолтц не говорить про збільшення допомоги Україні технікою. Майкл Уолтц не говорить про додаткове фінансування України для підвищення мобілізації. Майкл Уолтц каже, що українцям потрібно гнати на м’ясорубку жовторотих пацанів. Все просто", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що зараз не варто знижувати мобілізаційний вік.