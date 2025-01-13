В Раде дали прогноз по демобилизации. Какие перспективы увольнения военных

На данный момент количество личного состава ВСУ — около одного миллиона человек

Демобилизации до окончания войны не будет, уволить могут только некоторые категории военных. Даже если Верховная Рада примет закон о демобилизации, массового увольнения с военной службы не будет.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV. Так он прокомментировал заявление Минобороны, что законопроект о демобилизации уже разработан, однако необходимо еще три месяца на проработку механизмов замены значительного количества людей, которые будут уволены.

"Уже сейчас проводится работа, скажем так, по аудиту эффективности использования тех воинских подразделений и того количественного состава ВСУ, в целом сектора безопасности и обороны, который есть", – отметил Вениславский.

По его словам, на сегодня количество личного состава ВСУ — около одного миллиона человек. Из них "где-то несколько сотен тысяч человек на переднем крае" участвуют в боях.

"Поэтому речь идет прежде всего о возможностях привлечения тех подразделений, которые находятся в тылу или аудита, насколько эффективно их используют. Плюс усовершенствование вопроса привлечения в армию через рекрутинговые механизмы", — пояснил нардеп.

По словам Вениславского, на прошлой неделе было два заседания комитета с участием руководства боевых бригад. Велась работа по наработке вариантов.

"Сказать, что есть конкретные – один, два, три, четыре – и мы это решим, и будет демобилизация, я не могу. Кроме того, я уже говорил, что ожидать массового увольнения с военной службы военнослужащих вряд ли стоит даже в течение следующих трех месяцев", – сказал Вениславский.

Депутат не исключает, что через три месяца законопроект о демобилизации может быть разработан Минобороны и попадет на рассмотрение Верховной Рады. Однако вероятность его принятия "это уже вопрос совсем другой", говорит Вениславский.

Напомним, на днях во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что законопроект о демобилизации уже разработан. Однако необходимо еще три месяца, чтобы понять, как снять с передовой большое количество бойцов, чтобы это не привело к "исчезновению государства Украина".

Как сообщал "Телеграф", в конце декабря народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что сейчас, к сожалению, невозможно провести демобилизацию. На фронте не хватает людей даже для обороны и ротаций тех, кто сейчас воюет, не говоря уже о контрнаступательных действиях.