Кулеба розповів, чи зменшать вік мобілізації: Жорін дав йому пораду

Колишній міністр не виключив зниження віку мобілізації

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ледве відмовив синові йти воювати. При цьому він також висловився про можливе зниження мобілізаційного віку.

За його словами, навряд чи на Україну чекає серйозне зниження віку мобілізації і зараз немає причин, щоб він опускався до 18 років. Про це він розповів в інтерв’ю ВВС.

"Це генерали мають донести цей аргумент до політичного керівництва, парламенту і, головне, до простих українців. Тому що це рішення буде екстремально болючим і не вітатиметься жодною частиною українського суспільства. Тому я не знаю, чи станеться це", — сказав він. .

Кулеба прогнозує, що у разі, якщо мобілізаційний вік і будуть знижувати, то хіба що на один-два роки, але не відразу до 18 років.

При цьому він додав, що єдиним українцем, який зрадіє зниженню мобілізаційного віку, буде його 18-річний син. Ексміністр додав, що він ледве вмовив хлопця продовжувати навчання в університеті.

"Я поважатиму його рішення", — сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про те, що він робитиме, якщо його син вирішить приєднатися до армії. — "Я думаю, що це не те, чого варто прагнути, але якщо ваш час прийде, вам варто прийняти виклик з гідністю".

Колишній дипломат також зазначив, що вважає свого сина дорослим і здатним самостійно приймати рішення, а тому не відмовлятиме його, а спробує підтримати.

Варто зазначити, що військові тим часом рекомендують утриматися від коментарів щодо зниження мобілізаційного віку від осіб, які не пов’язані з армією. Наприклад, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін зазначив, що такі коментарі викликають закономірну негативну реакцію.

Нагадаємо, раніше Кулеба розповів, що російське вторгнення в Україну було неминучим. Він зазначив, що його можна було б відтягнути на кілька місяців, але не кілька років.