Без військового квитка не вийде? Які документи потрібні чоловіку для реєстрації авто

Це стосується й обміну водійського посвідчення

Зміни у законодавстві про мобілізацію не вплинули на роботу сервісних центрів МВС. Зокрема, військовозобов'язаним чоловікам для реєстрації автомобіля або обміну посвідчення водія не потрібно пред’являти військовий квиток.

За інформацією Головного сервісного центру МВС, порядок надання послуг у центрах залишається незмінним. Для перереєстрації авто та оформлення купівлі-продажу потрібні наступний перелік документів:

паспорт або ID-картка;

ІПН;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Документи, які потрібні для обміну посвідчення водія:

паспорт або ID-картка з місцем реєстрації;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

наявне посвідчення водія.

Тобто чоловікам мобілізаційного віку не потрібно пред’являти військово-обліковий документ для отримання послуг у сервісних центрах МВС . Оформлення документів можливе без додаткових вимог, пов’язаних із мобілізацією.

ГСЦ МВС нагадує, що передній запис у сервісних центрах можливий як онлайн, так і через термінали в установах. До того, послуги з купівлі-продажу авто доступні у додатку "Дія", а обмін водійського посвідчення — у "Кабінеті водія" та у "Дії".

Нагадуємо, що без військового квитка або приписного посвідчення українцям недоступні деякі послуги. Так, без військово-облікового документа не можна:

вступи до закладів освіти;

працевлаштуватися;

встановити інвалідність.

Також сьогодні без військово-облікового документа не можна перетнути кордон. Якщо чоловік виключений з військового обліку, він має пред'явити довідку про виключення.

Раніше "Телеграф" писав, чи вважається заміна паспорта оновленням даних. Військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років мали оновити свої військово-облікові дані у ТЦК та СП.