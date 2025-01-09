Штрафи немаленькі: скільки доведеться заплатити хлопцям, які не стануть на військовий облік у 2025 році

У ТЦК нагадали про мобілізацію до 25 років

Усі юнаки, які досягли 17-річного віку, зобов’язані стати на облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у визначені терміни. Недотримання правил військового обліку передбачає адміністративну відповідальність.

Про це розповів заступник начальника відділу призову сектору комплектування Кіровоградського обласного ТЦК та СП Дмитро Сухий у коментарі для "Суспільне Кропивницький".

За порушення правил обліку може бути накладено штраф у розмірі від 1 до 1,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це становить від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Мобілізація до 25 років

Загалом громадяни, які перебувають на військовому обліку призовників, до досягнення 25 років не підлягають мобілізації. Однак є винятки, передбачені законодавством, зокрема пунктом 2 частини першої статті 37 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

До винятків належать:

громадяни з досвідом військової служби (якщо чоловік раніше проходив строкову службу, його можуть мобілізувати навіть до 25 років);

чоловіки, які перебувають на обліку як військовозобов’язані.

Ці категорії громадян можуть бути залучені до виконання військових обов’язків раніше, ніж інші призовники.

Нагадуємо, щороку в Україні з січня по березень проходить приписка 17-річних юнаків. Ця процедура обов’язкова для всіх допризовників, які проживають у певному районі або місті.

Під час приписки допризовників беруть на облік, оцінюючи їхню придатність до військової служби та фізичну підготовку. Крім того, приписка дозволяє виявити кандидатів для вступу до військових навчальних закладів, забезпечуючи резерв кваліфікованих військових кадрів.

Раніше "Телеграф" писав, коли та за яких умов можна уникнути штрафу від ТЦК у 2025 році. Громадянина не покарають за неявку до територіального центру комплектування, якщо на це була поважна причина.