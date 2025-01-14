Без военного билета не получится? Какие документы нужны мужчине для регистрации авто

Это касается и обмена водительского удостоверения

Изменения в законодательстве о мобилизации не повлияли на работу сервисных центров МВД. В частности, военнообязанным мужчинам для регистрации автомобиля или обмена водительского удостоверения не нужно предъявлять военный билет.

По информации Главного сервисного центра МВД, порядок предоставления услуг в центрах остается неизменным. Для перерегистрации авто и оформления купли-продажи требуется следующий перечень документов:

паспорт или ID-карта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другое лицо (при необходимости).

Документы, необходимые для обмена водительского удостоверения:

паспорт или ID-карта с местом регистрации;

ИНН;

имеющееся удостоверение водителя.

То есть мужчинам мобилизационного возраста не нужно предъявлять военно-учетный документ для получения услуг в сервисных центрах МВД . Оформление документов возможно без дополнительных требований, связанных с мобилизацией.

ГСЦ МВД напоминает, что передняя запись в сервисных центрах возможна как онлайн, так и через терминалы в учреждениях. К тому же, услуги по купле-продаже авто доступны в приложении "Дия", а обмен водительского удостоверения — в "Кабинете водителя" и в "Дия".

Напоминаем, что без военного билета или приписного удостоверения украинцам недоступны некоторые услуги. Так, без военно-учетного документа нельзя:

поступления в учебные заведения;

трудоустроиться;

установить инвалидность.

Также сегодня без военно-учетного документа нельзя пересечь границу. Если мужчина исключен из воинского учета, то он должен предъявить справку об исключении.

Ранее "Телеграф" писал, считается ли замена паспорта обновлением данных. Военнообязанные граждане от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП.