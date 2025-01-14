Перша САУ RCH 155 передана Україні — наскільки ця артилерія може зробити боляче армії РФ
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Екіпаж САУ — всього 2 людини, завдяки автоматиці
Найсучаснішу САУ RCH 155 вже передали Україні, проте є нюанс. Церемонія передачі відбулася на заводі компанії KNDS у місті Кассель, де виробляють цю сучасну систему озброєння.
Як повідомляє видання Stuttgarter-zeitung, символічно прийняв САУ посол України Олексій Макеєв. Ця артилерія — перша з 54 гаубиць. Однак вона зараз в Україну не поїде. Перші шість гармат постачання використовуватимуть для навчання українських військових в Німеччині.
Про самохідну артилерійську установку RCH 155
- Калібр: 155 мм.
- Дальність стрільби:
- До 30 км стандартним снарядом.
- До 56 км активно-реактивним снарядом V-LAP.
- Темп стрільби: до 9 пострілів за хвилину.
- Завдяки автоматиці, мінімальний екіпаж — 2 особи
Повністю автоматизована система заряджання, яка при потребі може стати ручною. На розгортання системи на позиції потрібні 30 секунд. Ця гаубиця поєднує в собі високу мобільність із захистом бронетехніки. Вона може розвивати швидкість понад 100 км/год і має запас ходу понад 700 км.
Раніше "Телеграф" розповідав про чеську САУ DITA, яка має особливий режим стрільби. Він дозволяє стріляти трьома різними траєкторіями, з влученням в ціль одночасно.