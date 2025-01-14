Перша САУ RCH 155 передана Україні — наскільки ця артилерія може зробити боляче армії РФ

Екіпаж САУ — всього 2 людини, завдяки автоматиці

Найсучаснішу САУ RCH 155 вже передали Україні, проте є нюанс. Церемонія передачі відбулася на заводі компанії KNDS у місті Кассель, де виробляють цю сучасну систему озброєння.

Як повідомляє видання Stuttgarter-zeitung, символічно прийняв САУ посол України Олексій Макеєв. Ця артилерія — перша з 54 гаубиць. Однак вона зараз в Україну не поїде. Перші шість гармат постачання використовуватимуть для навчання українських військових в Німеччині.

Про самохідну артилерійську установку RCH 155

Калібр : 155 мм.

: 155 мм. Дальність стрільби :

: До 30 км стандартним снарядом.

До 56 км активно-реактивним снарядом V-LAP.

Темп стрільби : до 9 пострілів за хвилину.

: до 9 пострілів за хвилину. Завдяки автоматиці, мінімальний екіпаж — 2 особи

Повністю автоматизована система заряджання, яка при потребі може стати ручною. На розгортання системи на позиції потрібні 30 секунд. Ця гаубиця поєднує в собі високу мобільність із захистом бронетехніки. Вона може розвивати швидкість понад 100 км/год і має запас ходу понад 700 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про чеську САУ DITA, яка має особливий режим стрільби. Він дозволяє стріляти трьома різними траєкторіями, з влученням в ціль одночасно.