"Укрпошта" загубила іноземні дипломи студентів медуніверситету та запропонувала смішну компенсацію

Поштова служба не може знайти рекомендований лист з цінними документами

У Тернополі на центральному відділенні "Укрпошти" загубили важливі документи іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету (ТНМУ), а натомість надіслали 109 грн компенсації.

Про це повідомляє ZAXID.NET. Документи дуже цінні та дороговартісні.

Зазначається, що рекомендований лист з апостильованими документами про середню освіту, дипломами закінчених коледжів за кордоном працівниця університету принесла в центральне відділення "Укрпошти". Лист був адресований в Міністерство освіти і науки України.

Після оплати був виданий трекінговий номер, за яким можна відстежувати відправлення. Згідно з цим номером рекомендований лист вже півтора місяця перебуває у логістичному центрі Тернополя "Укрпошти", однак там не можуть його знайти.

"Ми досі не можемо з’ясувати, де подівся останній рекомендований лист з документами. З цього приводу університет звертався до директора з розвитку мережі Тернопільського регіону АТ "Укрпошта" Тамари Оксюти, але чіткої відповіді не отримав. На звернення відділу документообігу ТНМУ працівники пошти відповідають, що не можуть знайти листа", – повідомили в Тернопільському національному медичному університеті 13 січня.

Декан факультету іноземних студентів Олександр Токарський звернувся з офіційним запитом до місцевого відділення "Укрпошти". Там він отримав відповідь, що за втрачений лист ТНМУ вже надіслали компенсацію в розмірі 109 грн.

"У цьому рекомендованому листі є апостильовані документи іноземних студентів, які підтверджують їхню попередню здобуту освіту. Всі ці документи необхідні для видачі диплома після завершення ними навчання в університеті. Апостильовані свідоцтва іноземних навчальних закладів – це дуже дорогі документи, на виготовлення яких необхідно багато часу", – розповіла виданню прессекретарка вищого навчального закладу Яніна Чайківська.

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