Мама доярка, а батько пияка? Що відомо про батьків "байстрюка" Олександра Лукашенка

Президента Білорусі виховувала лише мама

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко — досить загадкова особистість. У нього є дружина, з якою він нібито не проживає разом, і багато відомо про його коханок із чуток. Зокрема, політик має позашлюбного сина Миколу. Однак про батьків Лукашенка є мало інформації в мережі.

Відомо, що Олександра Лукашенка виховувала тільки мама, за що його булили у школі. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків президента Білорусі.

Що відомо про маму Олександра Лукашенка

Маму Олександра Лукашенка звати Катерина Трохимівна. Коли Олександру ще не було року, вона вирішила переїхати із смт Копись, де він народився, до села Александрія. Катерина Трохимівна працювала дояркою на фермі.

За даними radiosvoboda, мати Лукашенка працювала на фабриці, де обробляли льон в місті Орша. Це було у 50-ті роки. Тоді вона нібито й познайомилася із батьком майбутнього президента.

Виховувала Олександра Лукашенка мама одна, за що його цькували у школі, називаючи "байстрюком". Як розповідав президент, він був єдиним сином, а старша дитина його матері померла. Після обрання син президентом Білорусі, Катерина Трохимівна жила у Мінську. 26 травня 2015 року мами Олександра Лукашенка не стало.

Що відомо про батька Олександра Лукашенка

Особистість батька президента Білорусі завжди була у секреті. Однак місцеві жителі його рідного села розповідали, що це "мужик з-під Орші", з яким мати Лукашенка розірвала стосунки через його постійні пияцтва. Також у мережі його називають "таємничим однооким Ригора, одруженим, якого кілька разів бачили біля маленького хлопчика".

Олександр Лукашенко в молодості

Батька Олександра Лукашенка звати Григорій. За словами самого президента, його тато загинув ще під час Другої світової війни. Проте, відомо, що народився білоруський лідер за 9 років після її завершення, у 1954 році.

Біографія батьків Олександра Лукашенка залишається частково невідомою, що сприяє появі різних спекуляцій та міфів навколо цієї теми. Майже немає точної інформації про батька президента Білорусі, і досить мало даних про його маму.

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