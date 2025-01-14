"Ми повинні": Зеленський відповів партнерам на заклики про зниження мобілізаційного віку

Підтримка союзників має зосереджуватися не лише на збільшенні чисельності армії

Президент Володимир Зеленський відповів на заклики партнерів знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років. За його словами, спочатку потрібно забезпечити наявні війська технікою та озброєнням.

На фронті перебуває понад сто бригад, які постійно потребують оновлення бойового оснащення. Про це президент України заявив під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомляє УНІАН.

"У нас понад сто бригад на полі, і кожна з них щодня потребує укомплектованості", – зазначив Володимир Зеленський, утримавшись від озвучення конкретних цифр з міркувань безпеки. "Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів", – наголосив Президент.

Глава держави підкреслив, що зараз однією з найбільших проблем є нестача техніки. Значна частина наявного обладнання виходить з ладу або потребує ремонту під час бойових дій.

Президент переконаний, що перед тим, як говорити про розширення особового складу, необхідно забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю техніки та озброєння. "Людина має бути захищена. Не просто захищена, а мати відповідну зброю та знання. Це те, чим наші партнери повинні насичувати українську армію", – наголосив президент.

За словами Зеленського, підтримка союзників має зосереджуватися не лише на збільшенні чисельності армії, а й на її технічній модернізації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Воєнний експерт пояснив, чим це загрожує Україні.