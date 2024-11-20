Чеська САУ DANA M2 на озброєнні маріупольської бригади: як себе проявила та чим особлива (відео)

САУ іноді перевершує задані ТТХ

Чеська артилерія продовжує успішну службу в лавах Збройних Сил України. Окрім САУ DITA калібром 155-мм, на бойовому чергуванні й інша чеська САУ — DANA M2 калібром 152 мм.

Про її особливості розповіли на "Армія ТВ". Ця САУ DANA воює у складі 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Перші зразки САУ Dana зробили ще у 70-х роках у Чехословаччині, однак з того часу кілька разів модернізували, зокрема маріупольська бригада отримала більш сучасну DANA M2.

Порівняно з попередницею, модернізована артилерійська установка має покращену систему ведення вогню, управління та наведення. DANA M2 має автоматизовану систему управління вогнем. Командиру потрібно лише задати параметри цілі та натиснути "гашетку", решта екіпажу слідкує, чи вірно спрацювала автоматика. Зазначимо, що ці САУ проходили функціональні випробування в ЗСУ ще в 2021 році. Станом на 2023 рік всі 26 машин за контрактом були поставлені в Україну.

Для того, щоб управляти такою САУ потрібно п'ять осіб. Дальність пострілу звичайним снарядом складає 18,7 км, однак реактивним снарядом можна досягти дальності у 25 км. Ця САУ може вистрілити до п'яти снарядів на хвилину. Окрім основної гармати калібром 152-мм, у САУ є кулемет НСВТ калібром 12,7 мм.

Згідно з технічними характеристиками максимальна швидкість машини на дорозі може бути 80 км/год, а в полі до 25 км/год. Практичне використання показує — САУ здатна видати навіть більше. "По пересічній місцевості вона робить більше ніж можливо — і 40, і 50 км на годину. По польовій дорозі, якщо вона дуже накатана, можна і 60. По трасі ми розганяли цей автомобіль в екстреній ситуації до 90 км/год", — розповів водій САУ Євген.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу, сучаснішу САУ RCH 155 від Німеччини. Україна почне отримувати їх у 2025 році.