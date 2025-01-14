Первая САУ RCH 155 передана Украине – насколько эта артиллерия может сделать больно армии РФ

Экипаж САУ – всего 2 человека, благодаря автоматике

Самую современную САУ RCH 155 уже передали Украине, однако есть нюанс. Церемония передачи состоялась на заводе KNDS в городе Кассель, где производят эту современную систему вооружения.

Как сообщает издание Stuttgarter-zeitung, символически принял САУ посол Украины Алексей Макеев. Эта артиллерия — первая из 54 гаубиц. Однако она сейчас в Украину не поедет. Первые шесть пушек поставки будут использовать для обучения украинских военных в Германии.

О самоходной артиллерийской установке RCH 155

Калибр : 155 мм.

: 155 мм. Дальность стрельбы :

: До 30 км. стандартным снарядом.

До 56 км активно реактивным снарядом V-LAP.

Темп стрельбы : до 9 выстрелов в минуту.

: до 9 выстрелов в минуту. Благодаря автоматике, минимальный экипаж — 2 человека

Полностью автоматизированная система подзарядки, которая при необходимости может стать ручной. На развертывание системы на позиции требуются 30 секунд. Эта гаубица совмещает в себе высокую мобильность с защитой бронетехники. Она может развивать скорость более 100 км/ч и имеет запас хода более 700 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о чешской САУ DITA, которая имеет особый режим стрельбы. Он позволяет стрелять тремя разными траекториями, с попаданием в цель одновременно.