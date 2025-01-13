Ніякий не "голольод". Як українською правильно називати намерзання льоду

Існує кілька цікавих варіантів

Спілкуючись українською, люди інколи можуть використовувати російські слова чи кальку, адже не знають правильного перекладу. Так, до прикладу, в українській мові немає слова "голольод".

"Телеграф" розповість, як правильно українською називати це природне явище та які синоніми до нього є. Зауважимо, що слова "голольод" чи "голольодица" російські.

Українською льодове покриття дороги правильно називати ожеледь, ожеледиця чи ожеледа. Частіше в діловій та побутовій мові зустрічається саме другий варант.

Додамо, що ожеледиця – це ковзкий шар льоду, який утворюється взимку на поверхні землі, дорогах чи тротуарах. Такий лід з’являється тоді, коли раптом іде дощ чи сніг, а потім температура стрімко знижується.

Словом "ожеледь" позначають намерзання тонкого шару льоду – від кількох міліметрів до декількох сантиметрів, на дахах будинків, гілках дерев, дротах тощо. Це відбувається після мокрого снігу з дощем. Таке явище ще називають обледенінням.

За словами науковців, ці явища зазвичай спостерігаються одночасно, тому у побуті можна використовувати два слова. Мовознавці додають, що в українській є кілька цікавих синонімів до ожеледиці та ожеледі:

ожеледець;

ожелест;

ожеледа;

слизота;

совзениця;

ковзелиця:

голомороззя / ударило голомороззя.

Зауважимо, що в давнину ожеледицю називали голощік чи голощок.

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