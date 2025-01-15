Рус

Магнітна буря вже не така сильна, однак вона ще не завершилась. Що буде найближчими днями

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сонце
Сонце. Фото Відкриті джерела

На Землі упродовж 15 січня ще протримається геомагнітний шторм, однак його сила не перевищить 4 балів

Середня магнітна буря, яка тримається з вівторка, продовжить вирувати й у середу, 15 січня. Астросиноптики прогнозують, що її сила не перевищить 4 балів.

Як повідомили вчені зі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 15 січня, Земля відчуває на собі середню магнітну бурю, сила якої сягає 4 балів. Наступного дня, 16 січня, вона спаде до "зеленого" рівня, тобто сонячна активність буде мінімальною.

Потім, з 17 по 19 січня вчені не прогнозують будь-яких геомагнітних бур вище 4 балів включно.

Варто нагадати, що магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати з годину або цілий день. Під час неї метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття, а якщо магнітна буря буде сильною, то електронна техніка може працювати зі збоями.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в п'яти найбільших містах України протягом 15 січня. Синоптики прогнозують місцями опади.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік