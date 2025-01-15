Магнітна буря вже не така сильна, однак вона ще не завершилась. Що буде найближчими днями

На Землі упродовж 15 січня ще протримається геомагнітний шторм, однак його сила не перевищить 4 балів

Середня магнітна буря, яка тримається з вівторка, продовжить вирувати й у середу, 15 січня. Астросиноптики прогнозують, що її сила не перевищить 4 балів.

Як повідомили вчені зі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 15 січня, Земля відчуває на собі середню магнітну бурю, сила якої сягає 4 балів. Наступного дня, 16 січня, вона спаде до "зеленого" рівня, тобто сонячна активність буде мінімальною.

Потім, з 17 по 19 січня вчені не прогнозують будь-яких геомагнітних бур вище 4 балів включно.

Варто нагадати, що магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати з годину або цілий день. Під час неї метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття, а якщо магнітна буря буде сильною, то електронна техніка може працювати зі збоями.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в п'яти найбільших містах України протягом 15 січня. Синоптики прогнозують місцями опади.