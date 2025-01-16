Зонтик можно оставить дома: какая погода будет в пяти крупных городах Украины 16 января

Украинцев ждет достаточно комфортная зимняя погода

В четверг, 16 января, в крупных украинских городах будет преобладать пасмурная погода преимущественно без осадков. Не исключены туманы, слабый гололёд и гололедица на дорогах.

Активизируется западный перенос воздушных масс из северной части Атлантического океана, поэтому средняя температуры воздуха вновь повысится по всей Украине вплоть до оттепели.

По данным сайта Sinoptik, во Львове в течение суток будет наблюдаться пасмурная погода, а небо будет затянуто тучами. При этом осадков не предвидится.

Температура воздуха будет колебаться от 0° до +1°C. Атмосферное давление будет составлять 747-752 мм рт.ст., влажность воздуха утром достигнет 100%, а затем снизится до 96%.

В Киеве в течение дня также ожидается пасмурная погода, а солнце будет редко появляться среди облаков. Синоптики не прогнозируют осадки на четверг. Температура воздуха составит от 0° до +3°C.

Будет наблюдаться повышенная влажность воздуха, а атмосферное давление будет колебаться в пределах 755-759 мм рт.ст.

В Одессе начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Одессе будет покрыто облаками. Осадки не прогнозируются. Температура воздуха составит от -2° до +3°C.

Атмосферное давление – 767-772 мм рт.ст., а влажность воздуха – 63-86%.

В Днепре в течение всего дня в Днепре будет держаться облачная погода. Без осадков

Температура воздуха будет колебаться от -2° до +2°C. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 756-759 мм рт.ст. Влажность воздуха достигнет отметки в 92%.

В Харькове с утра и до самого вечера небо будет затянуто облаками. Без осадков.

Термометры будут показывать от 0° до +2°C. Ветер ожидается северо-западный, до 4 метров в секунду. Давление – 755-758 мм рт.ст. Влажность воздуха составит от 80 до 92%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода во второй половине января. По прогнозам синоптиков, преобладать будет плюсовая температура.