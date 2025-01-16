Якщо депутатам вдасться заблокувати добудову Хмельницької АЕС, зростання тарифів стане неминучим - експерт

Журналіст вважає, що Україна серйозно потребує ще двох блоків на ХАЕС

Лише атомна енергетика здатна стримати ріст тарифів на електроенергію в майбутньому. Якщо депутатам та лобістам вдасться заблокувати добудову Хмельницької АЕС, держава змушена буде піти на підвищення тарифів, щоб покрити високу собівартість "зеленої" та газової генерації.

Про це заявив журналіст Сергій Лямець.

"Скажу вам що станеться, якщо вони остаточно заблокують добудову атомних блоків. І "зеленка", і "розподіленка" гарні з усіх боків, проте мають одну велику ваду. Вони виробляють ДОРОГУ електроенергію. Держава не має грошей, аби купувати цю енергію. Аби не повторювати долю "зелених", рано чи пізно вони вимагатимуть в держави піднімати тарифи для населення, щоб населення гарантувало їхні прибутки. Ті самі люди, які сьогодні лайкають казки железняків про підвищення тарифів, платитимуть більше за свої оселі. Але не через добудову АЕС, а саме через те, що два енергоблоки не побудували", — наголосив журналіст.

Основними противниками будівництва державних АЕС є власники електростанцій, які працюють за дорогим "зеленим" тарифом і ті, хто планує заробляти на так званій розподіленій генерації.

"Тепер про те, хто насправді "топить" добудову двох атомних енергоблоків. За розповідями про феєричних партнерів стоять наші українські бізнесмени. Саме вони блокують добудову двох атомних блоків. Їхня мотивація дуже проста. Вони воюють за свої гроші", — додав журналіст.

За його словами, цим підприємцям відверто байдуже, що проєкт ХАЕС-3 та ХАЕС-4 насправді дуже потрібен економіці України. Бо він дасть багато дешевої енергії та швидко подолають проблему відключень.

"Ці групи бізнесменів захищають свої майбутні доходи, і все", — резюмував Лямець.