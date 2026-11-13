США зупинили вильоти по всій країні, а над американськими базами літали невідомі БПЛА: що відомо про інциденти

FAA повідомило про проблеми зі зв’язком у кількох центрах управління повітряним рухом

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У п’ятницю, 13 листопада, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) тимчасово зупинило всі вильоти з аеропортів країни. Водночас сотні літаків залишаються в повітрі: обмеження стосується нових вильотів, а судна, які вже виконують рейси, продовжують рух.

Про загальнонаціональну зупинку вильотів повідомляє Axios із посиланням на FAA. Відомство пояснило рішення надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки.

Тим часом у Великій Британії оголошували тривогу через невідомі дрони на військовими базами США.

Що відомо про обмеження польотів

На карті Flightradar видно сотні повітряних суден над США. Вони перебувають на маршрутах, тоді як літаки, які ще не вилетіли, мають залишатися на землі до подальших вказівок.

"FAA запровадило загальнонаціональну зупинку вильотів для всіх аеропортів США після виникнення проблем зі зв’язком, які зачепили кілька центрів управління повітряним рухом на маршрутах. Технічні фахівці FAA досліджують проблему. Ми надаватимемо оновлення", – заявило Федеральне управління цивільної авіації США.

Оприлюднене в п’ятницю вдень диспетчерське повідомлення передбачає, що весь повітряний транспорт, який готується до вильоту, залишатиметься на землі до нового розпорядження. Міжнародні рейси, що прямують до США, обслуговуватимуть індивідуально.

Центри, яких торкнулися проблеми зі зв’язком, переважно керують рухом літаків на великих висотах між аеропортами. Саме з порушеннями комунікації в кількох таких центрах FAA пов’язало запровадження обмежень по всій країні.

Що відомо про невідомі дрони над базами США

Окремо у Великій Британії сили безпеки відреагували на підозрілу активність безпілотників над авіабазою Лейкенгіт у графстві Саффолк, де розміщені американські військові. Як повідомляє Sky News, персоналу надіслали термінове попередження з вимогою знайти найближче приміщення для укриття.

"Цього вечора співробітники сил безпеки ВПС США відреагували на підозрілу несанкціоновану активність дронів над авіабазою Лейкенгіт. Ніхто з персоналу, жоден літак та жоден об’єкт інфраструктури не постраждали", – повідомив речник Військово-повітряних сил США.

Попередження для персоналу мало заголовок REAL WORLD, написаний великими червоними літерами. Місцевий депутат Нік Тімоті повідомив, що зв’язався з відповідальними органами: за його словами, загрози для населення немає, а інцидент уже завершено.

Це вже третя американська база у Великій Британії, якої останніми тижнями торкнулися загрози безпеці, пише AP. За кілька днів до події в Лейкенгіті США перемістили понад десяток літаків із сусідньої авіабази Мілденголл через загрозу. Кількома тижнями раніше американські бомбардувальники вивели з бази Ферфорд після викриття ймовірної змови, яку британська влада пов’язала з Іраном.