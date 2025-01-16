Халатность и миллионые убытки. Известный адвокат объяснил, почему на руководителей ТЦК нужно заводить уголовные дела

Госреестр военнообязанных не наполнялся именно по вине ТЦК, говорит Ростислав Кравец

Система терцентров комплектования (ТЦК) и соцподдержки виновата в том, что Госреестр военнообязанных не наполнялся пять лет с момента принятия соответствующего закона. Поэтому открытие Государственным бюро расследований (ГБР) производств на представителей ТЦК по статье 425 УК Украины "Халаебрежное отношение к военной службе" вполне обосновано.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный адвокат Ростислав Кравец. Он объяснил, почему ГБР пытается привлечь некоторых руководителей ТЦК к ответственности за невыполнение плана мобилизации.

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– Закон о Едином государственном реестре военнообязанных, призывников, резервистов принят в 2017 году. Почему с 2017 года ничего не наполнялось? Это халатное отношение к военной службе? Только в конце 2022-го, в 2023-м начали с реестром что-то делать. При этом переводить ответственность на граждан Украины, что гражданин Украины виноват в том, что он не обновил свои данные. При этом доступ ко всем реестрам у ТЦК есть. Берешь любой ТЦК, и как только у кого-то в "Резерве+" выскакивает ситуация, что он нуждается в уточнении данных… Все. Можно руководителя ТЦК и весь ТЦК привлечь к ответственности, – говорит юрист.

По его словам, для уточнения данных ТЦК располагают всей необходимой информацией и доступом ко всем реестрам. При этом Ростислав Кравец уверяет, что юристы могут защищать и представителей ТЦК.

– Но надо же понимать, за что его привлекли к ответственности. За то, что он мобилизовал лицо, имеющее отсрочку и государство понесло убытки? К примеру, многодетный отец. Он дал все документы, заявление на отсрочку, те сказали, что нам твое заявление до одного места и мы тебя мобилизуем. Он приходит в часть, подает заявление и спустя три-четыре месяца увольняется из воинской части по тем же документам.

За эти месяцы человек получил заработную плату, дополнительное вознаграждение, прошел обучение, его кормили три раза. Кто будет за это нести ответственность? А там суммы внушительные: на каждого такого человека по полмиллиона гривен, а то и по миллиону гривен потрачено. Подождите… Чтобы просто руководитель ТЦК поставил себе "галочку", что он кого-то мобилизовал, государство потеряло миллион гривен? – говорит Ростислав Кравец.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему ТЦК не наказывают за "бусификацию".