"Яка дичина середньовічна": у Львові провідник не пускав у вагон жінок через забобони

У коментарях українки розповіли, що це масове явище

На вокзалі у Львові провідник поїзда "Львів — Запоріжжя" Петро Ковбасюк під час посадки не пускав у вагон жінок. Мотивував він це забобонами, що "першим має зайти чоловік".

Про інцидент на своїй сторінці у Facebook розповіла поетеса та військовослужбовиця Ірина Бобик, вона була його учасницею. На публікацію відгукнулося багато українців, відреагували й в "Укрзалізниці".

"Пан провідник, Ковбасюк Петро Петрович, відмовлявся розпочинати посадку пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік-пасажир (чоловіка не було, і гурт пасажирок чекав на пероні). На мої спроби вирішити ситуацію мирно (я нагадала пану провіднику, що 21 століття надворі, і що жінки теж люди) пан провідник не реагував. Лише мої аргументи, що я діюча військовослужбовиця, подіяли, і він зрештою пропустив нас у вагон", — написала Ірина Бобик.

В "Укрзалізниці" перепросили за незручності, з якими зіткнулася військова. У компанії наголосили, що дотримуються принципу рівноправності пасажирів і пообіцяли вжити заходів.

"Ми обов’язково привернемо їхню увагу на поточну ситуацію і проведемо процес перевиховання, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому. Ми не забобонні і серйозно ставимося до даного випадку і зобов’язуємося ретельно розглянути цю ситуацію та вжити необхідних заходів", – йдеться у коментарі "Укрзалізниці".

Українці в коментарях називають поведінку провідника "середньовічної дичиною", вони обурені тим, що він допускає сексизм на роботі. Багато жінок розповіли, що також стикалися з подібним. Щобільше, у вагон першими їх не пускали не лише провідники, а й провідниці.

"Серед провідників (і навіть серед провідниць!) це масовий забобон — я і сама з цим стикалася не раз. Їм реально хтось повинен настукати по голові", "Махровий сексизм і порушення закону", "OMG, яка ж дичина середньовічна", "…Я теж зустрічалася з подібним. Якось на львівському пероні у лютий дубак пригрозила, що якщо він не впустить мене у вагон уже, я наведу на нього сексуальну дисфункцію… Спрацювало", "А якби він працював у жіночому вагоні, то все, пропало, ніхто нікуди не їде?", "Ось він отримає за це і ще більше буде впевнений, що пускати першу жінку до невдачі", — пишуть коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у жовтні на вокзальних комплексах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники відомчої воєнізованої охорони суспільства, головне завдання яких — контролювати ситуацію на пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.