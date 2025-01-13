Заборонило керівництво: ресторан "Noice" у Києві відмовився обслуговувати військового (відео)

На місце навіть приїжджала поліція

У Києві спалахнув скандал через те, що в одному із ресторанів відмовилися обслуговувати військовослужбовця. Йдеться про заклад Noice у Подільському районі.

Військовий розповів, що заборону обслуговування військових запровадило керівництво закладу. Про це пише Obozrevatel.

Згідно з розповіддю українського захисника, він зайшов до закладу близько 21:30, щоб випити каву, проте співробітник закладу відмовив йому в обслуговуванні.

На відео нижче помітно, що один із працівників зізнається, що не може обслужити відвідувача через розпорядження адміністрації ресторану.

За словами воїна, на місце приїжджали поліцейські, які встановили, що він не вчиняє правопорушень та перебуває у тверезому стані. Після цього правоохоронці з місця поїхали.

Він також зазначив, що співвласником ресторану є громадянин Туреччини Айхан Оздемір, який використовує приміщення як офіс для проведення зустрічей, під час яких розмовляє російською мовою. За словами військового, саме він викликає поліцію щоразу, коли до закладів приходять військові.

"Керівництво ресторану в особі директора Руслана, менеджера Інни та співвласника громадянина Туреччини Айхана Оздемера виявили зневагу до військових", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, українська військовослужбовка спробувала здати російськомовну літературу з акції до столичного книжкового кафе "Сенс", але їй там відмовили.