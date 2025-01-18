Украинцы беднеют, но продолжают посещать рестораны и кафе: ресторатор объяснил парадокс

Вечером в пятницу многие рестораны переполнены не только потому, что люди хотят есть и веселиться

Многие украинцы активно продолжают посещать кафе и рестораны даже несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию в стране. Одним из главных объяснений этого "феномена" является то, что таким образом люди хотят ощутить "иллюзию нормальной жизни".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал один из самых известных украинских рестораторов Дмитрий Борисов. По его мнению, в заведения люди ходят во время войны сразу по нескольким причинам.

"Я думаю, что с одной стороны заведения, кафе, бары и рестораны для людей — едва ли не единственная возможность почувствовать иллюзию нормальной жизни", — отметил бизнесмен.

С другой же стороны мотивом для посещения различных заведений становится и то, что во многих кафе и ресторанах есть мощные генераторы, интернет и свет. При этом дома у людей всего этого может не быть из-за регулярных отключений.

"Заведения как бизнес хорошо приспосабливаются к ситуации. У нас, например, чаще есть свет благодаря генераторам, интернету и Wi-Fi, и мы работаем, в то время как дома у людей часто этого нет. Поэтому многие приходят в заведения просто для того, чтобы посидеть в свете и поработать, имея доступ к Wi-Fi. Это тоже один из мотивов", — подчеркнул Борисов.

Кроме этого ресторатор выделил категорию людей, которые посещают заведения "по привычке" и не хотят отказывать себе в этом небольшом удовольствии.

"И, конечно, есть еще и часть людей, приходящих по привычке. Они привыкли ходить, и это нормально, ведь это базовая потребность поесть и попить. Фактически у людей есть выбор: купить продукты в супермаркете или на рынке и приготовить еду дома, или потратить те же деньги на посещение заведения общепита", — поделился своими наблюдениями ресторатор.

Также интересно, что средний чек в Украине вырос на 10-15%, однако произошло это из-за повышения цен, инфляции и других экономических факторов, а не из-за того, что посетители начали больше есть и пить.

"Структура среднего чека, то есть количество пищи или напитков, не увеличивается — наоборот, она сокращается. Потому вот такие экономические показатели", — резюмировал Борисов.

Больше о том, почему ресторатор не верит в успех украинской кухни за рубежом и как мобилизация повлияла на кадровый голод в Украине читайте в интервью "Телеграфа" с Дмитрием Борисовым: "Украинская кухня не будет успешной за рубежом": Дмитрий Борисов об отходе от GastroFamily, новых планах и кадровом кризисе в Украине.