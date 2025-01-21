Заберут субсидию и заставят вернуть деньги. В ПФУ предупредили, кому это грозит

Их нарушение приводит к плачевным последствиям

Украинцы, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов, имеют право на получение жилищной субсидии. Однако если нарушить правила ее назначения и получения, помощь забирают, а незаконно полученные средства обязывают вернуть.

Правила напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины Николаевской области. В частности, если один из членов домохозяйства на время подачи заявления о назначении субсидии находится за границей более 60 дней, это должно быть указано. Этого человека не включают в состав домохозяйства для учета суммы помощи на оплату услуг ЖКХ.

"Социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания на него (члена семьи, который находится за рубежом семьи — ред.) не рассчитываются и доходы во время назначения жилищной субсидии не учитываются", — пояснили в ПФУ.

В этом случае жилищная субсидия назначается домохозяйству без учета лица, находящегося за границей свыше 60 дней. При этом, если семья обратилась за назначением помощи и не сообщила о пребывании какого-либо из членов домохозяйства за границей более 60 дней, а субсидия была назначена с учетом этого человека, то ее выплата прекращается, а излишне выплаченные средства получатель должен вернуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине меняется порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи, учитываемого при назначении жилищной субсидии и других видов государственной социальной помощи. Об изменениях предупредили в ПФУ.