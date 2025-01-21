Помер видатний художник, твори якого є у галереях багатьох країн світу

Митець був членом Національної спілки художників України

Не стало відомого ужгородського графіка та живописця Петра Шолтеса. Він помер у понеділок, 20 січня. Його твори зберігаються у галереях багатьох країн світу, а сам художник — лауреат найпрестижніших мистецьких премій України. А нещодавно світ втратив кінорежисера Девіда Лінча.

Про смерть живописця повідомив його син, Банді Шолтес на своїй сторінці у Facebook. "Вчора помер мій батько, Петро Шолтес, ужгородський художник. Йому було 79 років. Вічна пам’ять", — йдеться у дописі.

"Видатний ужгородець, член Національної спілки художників України, Спілки художників угорської інтелігенції імені Мігая Мункачі. Лауреат премії імені Й. Бокшая та А. Ерделі. Петро Шолтес був учасником міжнародних пленерів, художніх обласних виставок, всеукраїнських та закордонних. Твори митця зберігаються у приватних колекціях і галереях багатьох країн світу – Чехії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Італії, Ізраїлю, США", — зазначили у дописі на сторінці Департаменту культури Закарпатської ОВА.

Робота Петра Шолтеса

Що відомо про Петра Шолтеса

Петро Шолтес народився 14 жовтня 1945 року в місті Ужгород. Він навчався в Ужгородському училищі прикладного мистецтва. У 1995 році він став членом Національної Спілки художників України.

Його кар’єра розпочалася у 1987 році. Він почав брати участь у різних мистецьких виставках, а за період своєї діяльності провів понад 20 персональних експозицій не лише в Україні, а й в Угорщині. Петро Шолтес є лауреатом міжнародної премії імені Шимона Голлоші та обласної премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі.

Робота Петра Шолтеса

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