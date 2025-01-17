Помер легендарний футболіст "Ман Юнайтед", який виграв "Золотий м’яч"

Не стало легенди британського футболу

У п’ятницю, 17 січня, у віці 84 років не стало великого шотландського футболіста Деніса Лоу. До речі, у січні помер відомий український футболіст та тренер Віктор Насташевський.

Про смерть Лоу повідомляє пресслужба Червоних Дияволів у соцмережі Х. Деніс залишив вагомий слід в історії британського футболу.

Деніс, який виступав на позиції нападника, встиг пограти за "Хаддерсфілд Таун", "Ман Сіті", "Торіно" та "Ман Юнайтед". Саме у Юнайтед Лоу досяг своїх найбільших успіхів. Граючи у зв’язці з найвеличнішими футболістами МЮ Боббі Чарльтоном і Джорджем Бестом, він завоював два титули чемпіона Англії, Кубок Англії та Кубок європейських чемпіонів, а також став єдиним шотландським футболістом в історії, якого відзначили "Золотим м’ячем".

Лоу зіграв 55 матчів за збірну Шотландії та забив 30 голів. Цей результат зробив його найкращим (поряд з Кенні Далглішем) бомбардиром національної команди за всю історію.

Нагадаємо, у 2024 році не стало Михайла Фоменка, колишнього футболіста "Динамо" та екстренера збірної України з футболу. У липні 2023 року він повідомляв, що лікується від онкології.